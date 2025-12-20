2011Ç¯°ÊÍè14Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥àJr.°ïºà¾®³ØÀ¸¤¬½¸¤Ã¤ÆÆüËÜ°ì¤òÁè¤¦¡ÖNPB¥¸¥å¥Ë¥¢¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È KONAMI CUP 2025¡×¤¬¡¢12·î26Æü¤«¤é29Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¿ÀµÜµå¾ì¤È²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ºòÇ¯¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤·¤¿ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡¢2011Ç¯°ÊÍè14Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ½çÄ´¤ÊÄ´À°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£11·îËö¤Ë¤Ï1Çñ2Æü¤ÎÆ»³°±óÀ¬¤ò´º¹Ô¤·¤¿¡£½éÆü¤Ëºë¶Ì¡¦¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤ÇÀ¾Éð¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÈÀï¤¤¡¢ÍâÆü