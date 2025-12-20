¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥àÀìÌçÅ¹¡Ö¥Ó¥¢¡¼¥É¥Ñ¥Ñ¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëDAY TO LIFE¤Ï¡¢Åìµþ¥®¥Õ¥È»Ô¾ì¤Ë¸þ¤±¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖDessert Choux¡Ê¥Ç¥»¡¼¥ë¡¦¥·¥å¡¼¡Ë¡×¤ò¿·Å¸³«¡£Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤¬¡¢12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¥¨¥­¥å¡¼¥È¾åÌî¡¢2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤éÅìµþ¥®¥Õ¥È¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¸«¤¿ÌÜ¤â²Ú¤ä¤«¡ª¤â¤Ã¤Á¤ê¿©´¶¤Î¡Ö¥à¡¼¥à¡¼¥·¥å¡¼¡×¤â¢£¿·¤·¤¤¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤¬ÅÐ¾ìº£²óÃÂÀ¸¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥»¡¼¥ë¡¦¥·¥å