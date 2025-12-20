NHK¤Ï19Æü¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸á¸å7»þ20Ê¬¡Ë¤Î³Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¶ÊÌÜ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ç¯Æâ¤Ç³èÆ°µÙ»ß¤¹¤ëPerfume¤Ï¡Ö¥Ý¥ê¥ê¥º¥à¡×¡Ö½ä¥ë¡¼¥×¡×¤Î¥á¥É¥ì¡¼¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¡£3Ç¯¤Ö¤ê½Ð¾ì¤ÎKing¡õPrince¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥­¡¼¤Î¿·¤¿¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖWhat We Got¡Á´ñÀ×¤Ï¤­¤ß¤È¡Á¡×¤òÈäÏª¡£¥ß¥Ã¥­¡¼¡õ¥ß¥Ë¡¼¤È¤ÎÆÃÊÌ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£