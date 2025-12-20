¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡¦¼ÇÂçÊå¤¬¡¢ÀèÇÚ·Ý¿Í¤Ç¤¢¤ë±ÊÌî¤ÎÀ¸¤­ÍÍ¤«¤é¼õ¤±¤¿Â¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ìÄ«Podcast¡Ø±ÊÌî¤È¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¼Ç¤Î¤°¤ë¤ê±ó²ó¤ê¡Ù¡£ ±Ç²è¡Ø¶¸¤¤ºé¤­¥µ¥ó¥À¡¼¥í¡¼¥É¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¸ì¤ê¹ç¤¦¤Ê¤«¤Ç¡¢¼Ç¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤Ë¹³¤¤¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤éÀï¤¦¼ç¿Í¸ø¤Î»Ñ¤¬¡Ö±ÊÌî¤µ¤ó¤È½Å¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¼Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ±ÊÌî¤¬¡Ö¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡ËËÜÍè¤ÎÍýÁÛ¤Î½ÐÊý¤¸¤ã¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¾ÃÈñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È²ó¸Ü¡£