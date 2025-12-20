¤³¤Îµ­»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È ¢£¥ä¥Ê¥»100¡ó½Ð»ñ²ñ¼Ò¡Ö¥ä¥Ê¥»EV¥¹¥¯¥¨¥¢¡×¤¬BYDÀµµ¬¥Ç¥£¡¼¥é¡¼·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿ ¢£Á´¹ñµ¬ÌÏ¤Î¥ä¥Ê¥»¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬BYD¤ÎÈÎÇäÎÏ¤òÂç¤­¤¯²¡¤·¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë ¢£Ï·ÊÞ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿®ÍêÀ­¤¬BYD¤Î¹ñÆâÉ¾²Á¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë·Àµ¡¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤À¤í¤¦ Ï·ÊÞ¤¬¼¨¤·¤¿Ãæ¹ñEV¤Ø¤ÎÉ¾²Á 2025Ç¯11·î28Æü¡¢Ãæ¹ñBYD¥ª¡¼¥È¡ÊÈæ°¡íìµ¥¼Ö¡Ë¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤È¤Ê¤ë BYD Auto Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼BAJ¡Ë¤È¡¢Í¢Æþ¼ÖÈÎÇäºÇÂç¼ê¤È¤Ê¤ë³ô¼°²ñ¼Ò