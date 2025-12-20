¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë¤ÏÈÖÁÈ¤ò´Ñ¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤éÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¡£TBS¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Ö»ëÄ°¼Ô¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿À¼¤ò½¸Ìó¤·ÈÖÁÈÀ©ºî¤Î¸½¾ì¤Ë¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤»¤ë¤Î¤¬»Å»ö¤À¡£Ã´Åö¼Ô¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡ÈÀ¼¡É¤Î°ìÃ¼¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£µ¤¤Å¤±¤Ð¤â¤¦12·î¡£½ë¤¤Æü¤¬Ä¹¤¹¤®¤Æ¡¢½©¤¬Ã»¤¹¤®¤ë¡¢¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤ÇÊ¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í¤ï¤º¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Ï¤¤¤Ä¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸«¡¢¤´»ØÅ¦¤ò¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤Æ³Ø¤Ó¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È