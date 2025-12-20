¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉWÇÕÃË»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×Âè2Àï¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿»³ÅÄÎ°À»¡á¥³¥Ã¥Ñ¡¼¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡Ê¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥³¥Ã¥Ñ¡¼¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡ÊÊÆ¥³¥í¥é¥É½£¡Ë¶¦Æ±¡Û¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ï19Æü¡¢ÊÆ¥³¥í¥é¥É½£¥³¥Ã¥Ñ¡¼¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¡ÊHP¡ËÂè2Àï¤Î·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¤Ï19ºÐ¤Î»³ÅÄÎ°À»¡Ê¥Á¡¼¥àJWSC¡Ë¤¬94.50ÅÀ¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¤¿¡£¸ÍÄÍÍ¥ÅÍ¡Ê¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬90.50ÅÀ¤Î2°Ì¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£½÷»Ò¤ÏËÌµþÅßµ¨¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤ÎÉÚÅÄ¤»¤Ê¡Ê±§º´ÈþSC¡Ë¤¬88.75