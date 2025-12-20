ÇÐÍ¥¤Î¸µ£Ö£¶¡¦¿¹ÅÄ¹ä¡Ê£´£¶¡Ë¤¬¡¢¤ªÃãÌÜ¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£½÷Í¥¤ÎºÊ¡¦µÜÂô¤ê¤¨¤È¤È¤â¤Ë½êÂ°¤¹¤ë»öÌ³½ê¡Ö£Í£Ï£Ó£Ó¡×¤Ë¤è¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ö£Í£Ï£Ó£Ó£Ó£Ô£Õ£Ä£É£Ï¡×¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤¬£±£¹Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤òÃå¤Æ»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¿¹ÅÄ¤Ïº¸ÏÓ¤ò¿­¤Ð¤·¡¢¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ç¥Ý¡¼¥º¡£¸ý¸µ¤È¤¢¤´¤Ë¥Ò¥²¤òÀ¸¤ä¤·¤¿´é¤Ï¥ï¥¤¥ë¥É¤À¤¬¡¢¤É¤³¤«¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤À¡£¿¹ÅÄ¤Ï¡¢¼ç±éÉñÂæ¡Öº½¤Î