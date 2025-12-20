¡ÖÉð¼Ô¿Ì¤¤¤ß¤¿¤¤¤ËÁê¼ê¤¬¿Ì¤¨¤Æ¡Ø±üÊ¿Ë¼»Ò¤Ç¤¹¤«¡Ù¡¢¡Ø½Å¿®Ë¼»Ò¤Ç¤¹¤«¡Ù¤È¤â¤¦1²óÊ¹¤­Ä¾¤·¤Æ¡¢¡Ø¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤é¤Ê¤Ë¡©¡Ù¤Ã¤Æ»ä¤â¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡×¼«¿È¤ÎÂáÊá·à¤òÎ×¾ì´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¸ì¤ë¸µ¡¦ÆüËÜÀÖ·³ºÇ¹â´´Éô¡¦½Å¿®Ë¼»Ò¡Ê¤Ê¤ª¡¢±üÊ¿¤Ïµ¶Áõ·ëº§¤·¤ÆÆÀ¤¿Ì¾»ú¡Ë¡£¡ÖÆüËÜÀÖ·³vsÆüËÜ·Ù»¡¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤¿¡ØÌ¤²ò·è»ö·ï¡Ù¤Ç¤Ï¡¢½Å¿®¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢·Ù»¡Â¦¤«¤é¤Ï¡¢Èà½÷¤ò¡ÖÉÔ¶æÂ×Å·¤ÎÅ¨¡×¤È¸ì¤ëÔ¢¾¾¹§¼¡¤ä¡¢·Ù»¡Ä£·ÙÈ÷