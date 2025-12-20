¥á¥ë¥Ú¥¤¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¡Ö¥á¥ë¥«¥ê¡×¤ÎÇä¾å¶â¤òÂ¨»þ¤«¤Ä¼ê¿ôÎÁÌµÎÁ¤Ç½Ð¶â¤Ç¤­¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¡Ö¥á¥ë¥«¥ê¥Ð¥ó¥¯¡×¤ÎÅÐÏ¿¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤­¤ë¡£ ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥á¥ë¥«¥ê¡×¤ÎÇä¾å¶â¤ò¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Ë¿¶¹þ¤àºÝ¤Ë¤Ï¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤ë¤¦¤¨¡¢Æþ¶â¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏºÇÃ»¤Ç¤â1±Ä¶ÈÆü¤òÍ×¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿·¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢Â¨»þ¤«¤Ä¼ê¿ôÎÁÌµÎÁ¤ÇÇä¾å¶â¤ò¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¡×¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Ø¿¶¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£