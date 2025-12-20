Ì¾¸Å²°¾ë¤ÎÅ·¼é³Õ¤ä¤ªËÙ¤ò»Ù¤¨¤ëÀÐ³À¤Ï¡¢¹ñÆâ¶þ»Ø¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ê¡¢º£¤½¤Î½¤Éüºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£20Ç¯°Ê¾å¤ÎÄ¹¤¤´ü´Ö¤¬¤«¤«¤ëºî¶È¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢400Ç¯Á°¤Î¥¹¥´µ»¤¬¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û400Ç¯¤ÎÎò»Ë¤Ç¡È°ÛÊÑ¡É¤¬¡Ä Ì¾¸Å²°¾ë¤ÎÀÐ³À½¤Éü¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¡ÈµðÂçÀÐ¤Î¥Ñ¥º¥ë¡É 1Æü¤ËÀÑ¤ßÄ¾¤»¤ë¿ô¤Ï¤ï¤º¤«3¸Ä ºÇ¿·¤ÎÃÏ¿ÌÂÐºö¤â Äß¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ëµðÂç¤ÊÀÐ¡£ ¤¤¤ÞÌ¾¸Å²°¾ë¤Î°ì³Ñ¤Ç¡¢ÀÐ³À¤Î½¤Éü¹©»ö¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£2002Ç¯¤«¤é20Ç¯°Ê¾å¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤