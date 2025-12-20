£²ºÐ²´ÇÏ¥é¥ó¥­¥ó¥°¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£Ó¤Ë½ÐÁöÍ½Äê¤Î¥¢¥ó¥É¥¥¡¼¥ê¥ëphoto by Eiichi Yamane/AFLOº£Ç¯¤Î£²ºÐ²´ÇÏÀïÀþ¤Ï¡¢³Î¤¿¤ë¼çÌòÉÔºß¤È¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤À¡£¤½¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÃíÌÜ¤ÎÁÇ¼ÁÇÏ¤¿¤Á¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤Û¤É¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢Íè½Õ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¼Ç1800£í°Ê¾å¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï11·î°Ê¹ß¡¢½Å¾Þ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢£±¾¡¥¯¥é¥¹¤Ç¤â£±ÈÖ¿Íµ¤¤Î¾¡Íø¤Ï¤Ê¤·¡££²ÈÖ¿Íµ¤ÇÏ¤â¿¶¤ë¤ï¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ£³ÈÖ¿Í