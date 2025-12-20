¡ØÃæÅç°´¤È¡Ö¤ä¤ª¤¤¡×¤Î»þÂå¡Ù¡ÎÃø¡Ï¶â»Ò°¡Í³ÈþBL¡Ê¥Ü¡¼¥¤¥º¡¦¥é¥Ö¡Ë¤Ï¼ç¤Ë½÷À­ÆÉ¼Ô¤òÁÛÄê¤·¤¿ÃËÀ­Æ±À­°¦Êª¸ì¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¡Ö¤ä¤ª¤¤¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¤½¤Î½é´ü¤Îºî²È¤Ï³ØÀ¸±¿Æ°À¤Âå¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î»ö¼Â¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê¤Û¤É°Õ¼±¤µ¤ì¤º¡¢¤ä¤ª¤¤¡¿BL¤ÏÁ´ÂÎÅª¤ËÃ¦À¯¼£Åª¤Ç¸ä³ÚÅª¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼Â¤Ï¤ä¤ª¤¤¡¿BL¤Ï1968Ç¯¤Î¡Ö³×Ì¿¡×¤Î¿½¤·»Ò¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ËÜ½ñ¤Ï¤½¤ÎÌä¤¤¤«¤é¡¢¤ä¤ª¤¤¤ÎËÜ¼Á¤òÃËÀ­Æ±»Î¤Î°¦¤Ç¤Ï