MLB¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ÎÊ¬ÇÛ¶â¤¬·èÄêÌ´¤¬ËÄ¤é¤à°Û¼¡¸µ¤Î¡È¤´Ë«Èþ¡É¤ËÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤¬¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ê£¿ô¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢2025Ç¯¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¼õ¤±¼è¤ëÊ¬ÇÛ¶â¤ÎÆâÌõ¤òÊóÆ»¡£2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÀ¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÁª¼ê¤é¤Ï1¿Í¤¢¤¿¤ê48Ëü4748¥É¥ë¡ÊÌó7542Ëü±ß¡Ë¤¬Ê¬ÇÛ¤µ¤ì¤ë¡£SNS¤Ë¤Ï¡ÖÌ´¤¬¤¢¤ë¤Ê¤¡¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¡×¡Ö¤¹¤²¤¨¤Ê¡×¤È¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç