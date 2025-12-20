KISS OF LIFE¤Î¥Ê¥Ã¥Æ¥£¤¬¡¢ÂçÃÀ¤Ê»Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ê¥Ã¥Æ¥£¡¢¤Ï¤ÁÀÚ¤ì¤½¤¦¤Ê¡È´ÓÏ½¥Ü¥Ç¥£¡É¥Ê¥Ã¥Æ¥£¤ÏºÇ¶á¡¢KISS OF LIFE¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¥Ä¥¢¡¼½ªÎ»¡Á¡Á¡Á¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥ì¥¹¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥Ê¥Ã¥Æ¥£¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥³¥ë¥Æ¤«¤é¸ª¡¢ÏÓ¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÈþ¤·¤¤¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢¤º¤êÍî¤Á¤½¤¦¤Ê¤Û¤ÉÂçÃÀ¤Ë³«¤¤¤¿¶»¸µ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡¢¥¯