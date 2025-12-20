ºÆÀ¸ÌÜ»Ø¤¹¥¸¥ã¥¬¡¼¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬¥¸¥ã¥¬¡¼¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ó¥°¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡ÊMD¡Ë¤Ç¤¢¤ë¥í¡¼¥É¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¡¼»á¤Ï¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤òºÆÀ¸¤Ø¤ÈÆ³¤¯»ÈÌ¿¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï·è¤·¤ÆÊ¿Ã³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ú²èÁü¡Û¥¸¥ã¥¬¡¼¡¢Ä¶¹âµéEV¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¡Ú¥¿¥¤¥×00¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¡ÛÁ´34ËçAUTOCAR±Ñ¹ñÊÔ½¸Éô¤ÏºÇ¹â½ÐÎÏ1000ps¤òÄ¶¤¨¤ë¥¸¥ã¥¬¡¼¤Î¼¡À¤ÂåEV¤ò»î¾è¤·¤¿¸å¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¡¼»á¤ËÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ö¤¤