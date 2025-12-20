±Ç²è¡ØLove Letter¡Ù¤ä¡Ø¥ê¥ê¥¤¡¦¥·¥å¥·¥å¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë´ä°æ½ÓÆó´ÆÆÄ¤¬19Æü¡¢¡Ø¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î°ÃÌî½¨ÌÀ´ÆÆÄ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤ÎÎëÌÚÉÒÉ×¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢±Ç²è¤Ë¼ç±é¤·¤¿ºÝ¤Î´¶ÁÛ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£3¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢´ä°æ¤µ¤ó¤Î±Ç²è´ÆÆÄ30¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿ÆÃÊÌ¾å±Ç´ë²è¡ØIWAI SHUNJI Film Works 30th Anniversary 1995-2025¡Ù¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£´ä°æ¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤·¡¢°ÃÌî¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ