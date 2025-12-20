»Ù±ç¤Î¿©ÎÁ¤òµá¤á¤ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Î½÷À­¤é¡á17Æü¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶ÃæÉô¥Ì¥»¥¤¥é¥È¡ÊAP¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û¹ñÏ¢¤Ï19Æü¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢10·î¤ÎÄäÀïÈ¯¸ú¸å¡¢¿ÍÆ»»Ù±çÊª»ñ¤ÎÈÂÆþ¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡Öµ²ñ¼¤Î¾õÂÖ¤ÏÃ¦¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¹ñºÝ»ØÉ¸¤òºî¤ë´Ø·¸ÁÈ¿¥IPC¤ÏÊó¹ð½ñ¤Ç¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÌó10Ëü4Àé¿Í¤¬¿©ÎÁÉÔ°Â¤Î5ÃÊ³¬¤Î¤¦¤Á¡ÖºÇ¤â¿¼¹ï¤Ê¾õÂÖ¡×¤Ë¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¥°¥Æ¥ì¥¹¹ñÏ¢»öÌ³ÁíÄ¹¤Ï¡¢¾õ¶·²þÁ±¤ò´¿·Þ