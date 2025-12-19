¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û11·î29Æü¤Ë¡¢·ÃÈæ¼÷¥¶¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¡ÈDIALOGUE¡ÜWITH vol.5 ¡ÝÂç¶¶ºÌ¹á¡Ý¡É¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£À¼Í¥¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦DIALOGUE¡Ü¤¬¼çºÅ¤¹¤ë2¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Î5²óÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜ¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ¥Ð¥óÁê¼ê¤È¤·¤ÆDIALOGUE¡Ü¤ÎÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ëÅÄÊ¥ÃÒÌé¡ÊUNISON SQUARE GARDEN¡Ë¤¬ºòÇ¯¡ÖFlash Summit!!¡×¤òÄó¶¡¤·¤¿À¼Í¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëÂç¶¶ºÌ¹á¤ò¾·æÛ¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤¦¤ÁÆâ»³