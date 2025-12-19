¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦Akeboshi¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¶¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥Æ¥¤¥¯¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØNARUTO-¥Ê¥ë¥È-¡ÙTV¥·¥ê¡¼¥º¤ÎËë³«¤±¤òÁ¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤Ç¾þ¤Ã¤¿½éÂå¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖWind¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÖWind¡×¤ÏÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤¬8,300Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÌó9³ä¤¬³¤³°¤Ç¤ÎºÆÀ¸¤ò¸Ø¤ë¤Ê¤É¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë³Ú¶Ê¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¥É¥Ð¥¤¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥²¡¼¥à¤Îº×