¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ì¶Ú¤Ç£Í£Ì£ÂÄÌ»»£²£²£³¾¡¤ò¸Ø¤ê¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥Éº¸ÏÓ¡¢¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼»á¡Ê£³£·¡Ë¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î?Éüµ¢´«¹ð?¤òÆÍ¤­¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£¸½Ìò¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤Ï£±£±¾¡£²ÇÔ¡¢£³£°£°£°Ã¥»°¿¶¤Î°Î¶È¤âÃ£À®¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÏ¢ÇÆ¡£¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤ºÇ¹â¤Î²ÖÆ»¤ò¾þ¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÀË¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òµî¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤òºÇÍ¥Àè¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢¥¨¥ì¥óÉ×¿Í¤Î¤ª¤Ê¤«¤Ë¤Ï£µ¿ÍÌÜ¤Î»Ò¶¡¤â¤¤