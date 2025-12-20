NY³ô¼°19Æü¡ÊNY»þ´Ö15:01¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö05:01¡Ë ¥À¥¦Ê¿¶Ñ48221.86¡Ê+270.01+0.56%¡Ë ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯23285.23¡Ê+278.87+1.21%¡Ë CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª50570¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+1010+2.00%¡Ë ²¤½£³ô¼°19Æü½ªÃÍ ±ÑFT100 9897.42¡Ê+59.65+0.61%¡Ë ÆÈDAX 24288.40¡Ê+88.90+0.37%¡Ë Ê©CAC40 8151.38¡Ê+0.74+0.01%¡Ë ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê 2Ç¯ºÄ 3.483¡Ê+0.023¡Ë 10Ç¯ºÄ 4.149¡Ê+0.027¡Ë 30Ç¯ºÄ 4.827