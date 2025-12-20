「ーー衆院議員の新井将敬が自殺した」【写真を見る】筆者が担当していた番組に出演する猪狩俊郎弁護士（TBSテレビ）耳を疑う一報だった。検事人生25年、数々の政界事件を指揮してきた東京地検特捜部長の熊粼勝彦ですら言葉を失った。確認のため熊粼が電話をかけたのは、かつて検察庁で寝食をともにした後輩で、今は新井の弁護人を務める猪狩俊郎弁護士（33期）だった。受話器越しに返ってきた猪狩の声は震えていた。