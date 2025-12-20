¡ÖË½Íî¤·¤ÆÉÝ¤¤»þ¤³¤½Çã¤¤¡×¡Ä¥·¥²¥ë¤µ¤ó¤Î¶µ¤¨¤¬¡¢ËÞ¿Í¤Ë¤Ï»É·ãÅª¤¹¤®¤¿Åê»ñÎò70Ç¯ »ñ»º24²¯±ß¡½¡½¡Ú¥×¥í¤ÎÌÙ¤«¤ëÃÎ¼±¤ò´ÊÃ±¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¡Û¿ÍÀ¸¡¢¤â¤¦µÍ¤ó¤À¡Ä¡Ä40ºÐ¡¢¤·¤¬¤Ê¤¤¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡£·î1Ëü5000±ß¤Î¾®¸¯¤¤¤ò°®¤ê¤·¤á¡¢ËèÆüÄÌ¶Ð¤¹¤ëÆü¡¹¤À¡£Áý¤¨¤Ê¤¤µëÎÁ¡¢½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ë½»Âð¥í¡¼¥ó¤È¶µ°éÈñ¡£Îä¤¨ÀÚ¤Ã¤¿²ÈÄí¤Ë¡¢¤â¤Ï¤ä¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤Î¤É¤óÄì¤Î¾õ¶·¤Ç½¦¤Ã¤¿¡¢1ºý¤Î¸Å¤Ó¤¿¼êÄ¢¡£¤½¤ì¤¬Åê»ñÎò70Ç¯¡¢»ñ»º24²¯