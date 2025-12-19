¹õ¤¤²¼Î¡¤òºÅ¤·¤¿»þ¡¢¿ÈÂÎ¤Ï¤É¤ó¤Ê¥µ¥¤¥ó¤òÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯´Æ½¤°å¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾É¾õ¤ÏÌÂ¤ï¤ºÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¢¨¤³¤Îµ­»ö¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¡Ø¡Ö²¼Î¡¤¬¹õ¤¤¡×¸¶°ø¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÉÂµ¤¤äÂÐ½èË¡¤ò°å»Õ¤¬²òÀâ¡ª¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ­»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ëµ­»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ´Æ½¤°å»Õ¡§°ËÆ£ ÍÛ»Ò¡Ê°å»Õ¡Ë ÉÍ¾¾°å²ÊÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£¿ÕÂ¡¡¦¹â·ì°µÆâ²Ê¤òÀìÌç¤È¤·¡¢ÉÂ