ÇÐÍ¥¤Î¹­À¥¥¢¥ê¥¹¤¬¡¢¤­¤ç¤¦20ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø1²¯¿Í¤ÎÂç¼ÁÌä!? ¾Ð¤Ã¤Æ¥³¥é¤¨¤Æ¡ª¥À¡¼¥Äº×¤ê2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¡Ê¸å7¡§00¡Á¸å8¡§54¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¥À¡¼¥Ä¤ÎÎ¹¡×¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÀä·Ê¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡ÄÆüËÜ»°·Ê¤Ç¥À¡¼¥Ä¤ÎÎ¹¤ò¤¹¤ë²£»³Íµ¡Ö¥À¡¼¥Ä¤ÎÎ¹¡×2²óÌÜ¤Î¹­À¥¤Ï¡¢ºë¶Ì¡¦ÃáÉã·´³§ÌîÄ®¤Ø¡£¹­À¥¤¬ºÇ½é¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ëå¤ÈÎ©¤ÁÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿80ºÐ²á¤®¤Î¸µµ¤¤Ê½÷À­¡£ÃáÉãÌ¾Êª¡¦¤ß¤½¥Ý¥Æ¥ÈÈ¯¾Í¤ÎÅ¹¤Ø¸þ¤«¤¦¡£¼«¤é¼èºà¸ò¾Ä