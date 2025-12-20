¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û19Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤ÏÂ³¿­¤·¡¢Á°ÆüÈæ183.04¥É¥ë¹â¤Î4Ëü8134.89¥É¥ë¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¥Ö¡¼¥à¤Ø¤Î²áÇ®´¶¤«¤éÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤òÃæ¿´¤ËÇã¤¤Ìá¤·¤ÎÆ°¤­¤¬½Ð¤Æ¡¢Áê¾ì¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÎÆß²½¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤¬º£¸å¤âÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤³¤È¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤âÇã¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¼çÂÎ¤Î¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç»Ø¿ô¤âÂ³¿­¤·¡¢301.2