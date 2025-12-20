¡ã¤¤¤®¤Ê¤êÅìËÌ»ºRE¡§STRAT¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡äÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±éÂçÀ®¸ù¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤­¤ÊÀáÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿2025Ç¯¤â»Ä¤ê¤ï¤º¤«¡£¡Ö¤¤¤®¤Ê¤êÅìËÌ»ºRE:STRAT¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡×Âè3²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö2026Ç¯¤ÎÀÀ¤¤¡×¤Ë·èÄê¡ª¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÌÜ»Ø¤¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌÜÉ¸¤ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£¡þ¡þ¡þ¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª¤¤¤®¤Ê¤êÅìËÌ»º¤ÎÍÕ·î·ëºÚ¤Ç¤¹¡ª»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ç¯ÆâºÇ¸å¤ÎÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë