TBS¤Ç28Æü¡¢6»þ´ÖÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊóÆ»ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ØÊóÆ»¤ÎÆü2025¡Ù(9:54¡Á16:30)¤¬À¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º¸¤«¤é½Ð¿åËã°á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢°æ¾åµ®Çî¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢Á·¾ìµ®»ÒMC¤Ë¤ÏÁ·¾ìµ®»Ò¡¢°æ¾åµ®Çî¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢½Ð¿åËã°á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬·èÄê¡£¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù¤Ç¤Î³Î¤«¤Ê¸ì¤ê¸ý¤¬¹¥É¾¤ÎÁ·¾ì¤È¡¢¡ØN¥¹¥¿¡Ù¤Ç¥È¡¼¥¯¤Î¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤¬»ëÄ°¼Ô¤Ë¿Íµ¤¤Î°æ¾å¤È½Ð¿å¤Î3¿Í¤¬¡¢º£²ó¤Ç15²óÌÜ¤È¤Ê¤ëTBS¤ÎÊóÆ»ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ØÊóÆ»¤ÎÆü¡Ù¤òÆÏ¤±¤ë¡£º£Ç¯¤ÏÆüËÜ½é¤Î