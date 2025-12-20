ÇÐÍ¥¤ÎÆâÅÄÍý±û¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥É¥Ó¥å¥Ã¥·¡¼¤¬ÃÆ¤±¤ë¤Þ¤Ç¡Ù(24Æü22:00¡Á)¤ËÅÐ¾ì¡£Æ±¤¸µÓËÜ²È¤¬¼ê¤¬¤±¡¢¤­¤ç¤¦20Æü(14:30¡Á)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¿Í¼Á¤ÏµÓËÜ²È¡Ù¤ÎÌòÊÁ¤Ç¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼½Ð±é¤¹¤ë¡£ÆâÅÄÍý±û¡Ø¿Í¼Á¤ÏµÓËÜ²È¡Ù¤Ï¡¢µÓËÜ²È¡¦ÀÐÅÄ¿¿Íµ»Ò»á¤Î¡ÖÂè36²ó¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥ä¥ó¥°¥·¥Ê¥ê¥ªÂç¾Þ¡×¼õ¾Þºî¡£ÀÐÅÄ»á¤Ï¡¢Æ±ºî¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¡ØÎ¥º²¡¢¥È¥É¥±¡Ù(CBC)¡¢¤½¤·¤Æ¡Ø¥É¥Ó¥å¥Ã¥·¡¼¤¬ÃÆ¤±¤ë¤Þ¤Ç¡Ù¤È¡¢12·î