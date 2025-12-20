Âç³Ø¤Ë¶½Ì£¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Ãæ¤Ç¤ÎÍ¶¤¤Ìë¡¢Ê¹¤³¤¨¤Æ¤­¤¿À¼¤Ë¡Ä¡Ä¡£¸µ¶áÅ´³°Ìî¼ê¤Ç4ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤¿·ª¶¶ÌÐ»á¡ÊÆ£°æ»û»Ô¡¦¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡Ö¤·¤ã¤à¤¹¤ó¡×·Ð±Ä¡Ë¤Ï1970Ç¯¤ËÄëµþ¾¦¹©¡Ê¸½¡¦ÄëµþÂç¹â¡Ë¤«¤é¶ðÂôÂç¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¡£³°Ìî¼ê·óÅê¼ê¤À¤Ã¤¿1969Ç¯¤Î¹â¹»3Ç¯²Æ¤ÏÅìµþÂç²ñ½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÅêÂÇ¤È¤â¤Ë°ïºà¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¡£Â´¶È¸å¤Î¿ÊÏ©¤È¤·¤Æ¤ÏÅö½é¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¡¦ËÜÅÄµ»¸¦Æþ¤ê¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°ìÅ¾¤·¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿