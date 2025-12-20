¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ç¥ô¥£É×¿Í¡Ê85¡Ë¤¬19ÆüÌë¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö³ËÊÝÍ­¡×¤ò¤á¤°¤ê¡¢»ä¸«¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£³Ë¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î´±Å¡´´Éô¤¬¥ª¥Õ¥ì¥³¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¾ì¤ÇÆüËÜ¤Ï¡Ö»ä¤Ï³Ë¤ò»ý¤Ä¤Ù¤­¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤ÈÊ£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¡¢ÏÀµÄ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤Ï¡ÖÈó³Ë»°¸¶Â§¤ÏÍýÇ°¤È¤·¤ÆÎ©ÇÉ¤À¤¬¡¢¸½¼ÂÅª¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö³Ë¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¹ñ¤Ï²¿½è³ËÊÝÍ­¹ñ¤Ë¿¯Î¬¤µ¤ì¤ë