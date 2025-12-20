¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤­¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£´é¤ËÅö¤¿¤ë¥­¥ã¥Ã¥×¤ÎÈÑ¤ï¤·¤µ¡¢¤â¤¦²æËý¤·¤Ê¤¤¡£¼§ÎÏ¤Ç¸ÇÄê¡¢°û¤à¤¿¤Ó¤Ë²÷Å¬¤ò´¶¤¸¤ë¡Ú¥­¥ã¥á¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡Û¤Î¥Á¥å¡¼¥È¥Þ¥°¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ì!1¥­¥ã¥á¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥Á¥å¡¼¥È¥Þ¥°¤Ï¡¢°û¤ßÊª¤ò°û¤â¤¦¤È¥Ü¥È¥ë¤ò·¹¤±¤¿½Ö´Ö¡¢³°