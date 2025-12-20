¡þÂè94²óÁ´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¸¢Âç²ñ(19Æü¡¢Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û)¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤¬19Æü¤Ë³«Ëë¡£ÃË»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ïº´Æ£½ÙÁª¼ê¤¬ËÁÆ¬¤Î¥ß¥¹¤â¶Á¤­87.99ÅÀ¤Ç5°Ì¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Î4²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤¬3²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤È¤Ê¤ê¡¢²óÅ¾ÉÔÂ­¤ÇÅÀ¿ô¤ò²Ô¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿º´Æ£Áª¼ê¡£±éµ»½ªÎ»¸å¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ï¤ê¡Ê¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¶õµ¤´¶¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤¤¤¶ËÜÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¾¯¤·¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿ÉôÊ¬