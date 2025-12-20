¥Æ¥ìÅì¤Ç¤Ï12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å4»þ¤«¤é¡ÖÂè58²ó Ç¯Ëº¤ì¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¤Î²Î¡×¤òÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ¥Æ¥ìÅì¤¬¸Ø¤ëÇ¯Ëö¹±Îã²ÎÆÃÈÖ¤âº£Ç¯¤Ç58²óÌÜ¡£È¾À¤µª°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë²Î¼ê¤¬Ã¯¤â¤¬¸ý¤º¤µ¤á¤ëÌ¾¶Ê¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¡¢ºòÇ¯Æ±ÍÍ¢ãÁêÌÏ½÷»ÒÂç³Ø¥°¥êー¥ó¥Ûー¥ë¢ä¤Ë¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æー¥¸¤ÎÌÏÍÍ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤Ê¤ó¤È11Ç¯¤Ö¤ê¤Ë°ìÉôÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤ªÆÏ¤±¡ªÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÂç¤ß¤½¤«¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¶õµ¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥±&#1254