EASL¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÅì¥¢¥¸¥¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°¡ÊEASL¡Ë¤Ï17Æü¡¢²­Æì¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇÎ°µå¡½¥Þ¥«¥ªÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Î°µå¤¬87-81¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¥Þ¥«¥ª¤Î¿ÈÄ¹230¥»¥ó¥Á¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¥µ¥à¥¨¥ë¡¦¥Ç¥°¥¢¥é¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥°¥¢¥é¤¬°µÅÝÅª¤Ê¹â¤µ¤ò³è¤«¤·¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥ÉÁè¤¤¤ÇÎ°µå¤Î¿ÈÄ¹206¥»¥ó¥Á¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¯¡¼¥ê¡¼¤ò·Ú¡¹¤ÈÄ·¤ÍÈô¤Ð¤·¤¿¡£¥¯¡¼¥ê¡¼¤¬ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤ÆÄ©¤à¤â¡¢¥Ç¥°¥¢¥é¤ÎÄ¹¤¤¥ê¡¼¥Á¤ËÁË¤Þ¤ì¡¢