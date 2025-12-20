¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦°¤Éô¤Ê¤Ä¤­¤¬¡¢20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÎáÏÂ¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡É°¤Éô¤Ê¤Ä¤­¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¡È¿åÃå»Ñ¡É¤â¡Ê19Ëç¡ËÀèÆü¤ÏÀÖ¤Î¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À°¤Éô¡£11·î¤Ë¤Ï160cm¤Ç¤¢¤ë¼«¿È¤ÎÂÎ½Å¤ò42kg¤ÈÌÀ¤«¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£º£²ó¤ÏÇò¤Î¥Ë¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹»Ñ¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¯¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×