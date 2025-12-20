Â¼ÌÚÍò¤µ¤ó¤Î¿·´©¡Ø¿ý¤Á¤ç¤Ã¤Á¤ç¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢Ê¸É®¤ÎºÍÇ½¤òÇ§¤á¤é¤ì¡¢¶¸²Î¤ÎÌ¾¼ê¤È¤·¤Æ¹¾¸Í¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤ò¹ì¤«¤»¤¿ÂçÅÄÆîÀ¦¡£Ê¿²ì¸»Æâ¤äÄÕ²°½Å»°Ïº¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¸²½¿Í¤¿¤Á¤¬³èÌö¤·¡¢½ÐÈÇÊ¸²½¤¬Î´À¹¤ò¶Ë¤á¤¿ÅÄ¾Â»þÂå¤Ë¡¢¶¸²Î»Õ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿ÆîÀ¦¤À¤¬¡¢¸åÇ¯¤Ï¤½¤ÎÉ®¤òÀÞ¤ê¡¢ËëÉÜ¤ÎÌò¿Í¤È¤·¤ÆÀ¸¤­¤ëÆ»¤òÁª¤ó¤À¡£ÆîÀ¦¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤­¤Ê·èÃÇ¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë²ÈÂ²¤Ø¤Î»×¤¤¤È¤Ï¡½¡½¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ­»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê4Ëç¡ËÂ¼ÌÚÍò¡Ø¿ý