¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û19Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤ÏÂ³¿­¤·¡¢Á°ÆüÈæ183.04¥É¥ë¹â¤Î4Ëü8134.89¥É¥ë¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£