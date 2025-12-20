¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ø¥Æ¥ì¥ÓÂçºå´¶¼Õº×2025¡Ù¤¬¤­¤ç¤¦20ÆüÀµ¸á¤«¤é4»þ´ÖÀ¸ÊüÁ÷¤¹¤ë¡£¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥É¥é¥Þ½é¶¦±é¡ÄÉÔ²º¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÀ¾Â¼ÏÂÉ§¡õ¹õÅÄÍ­¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¤¬Ç¯¤ÎÀ¥¤ËÆÏ¤±¤ë¡È»ëÄ°¼Ô´Ô¸µ¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÂçÊü½Ð¡É¤Î4»þ´ÖÀ¸ÊüÁ÷¡£¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬Âç½¸¹ç¤·¡¢Æ±¶É¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¤³¤ÎÆü¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÁ÷¤ë¡£¡ØÂçºå¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Ý¡ß¤â¤·¥Þ¥Í¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î¹õÅÄÍ­¡×¤ÈÀ¾Â¼