¤É¤ì¤À¤±½àÈ÷¤·¤Æ¤â¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ÁÛÄê³°¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ÇÆÜºÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢ËÜ½ñ¡Ø¥ï¡¼¥¯¥Ï¥Ã¥¯ÂçÁ´¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¡Ö¸å²ù¡×¤òËÉ¤°¸°¤Ï¡Ö»Ï¤á¤ëÁ°¡×¤Ë¤¢¤ë¤ÈÀâ¤¯¡£»öÁ°Ê¬ÀÏ¡Ê¥×¥ê¥â¡¼¥Æ¥à¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤ì¤Ð¡¢Ì¤Íè¤Î¼ºÇÔ¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤áÁÛÄê¤·¡¢ÌäÂê¤Î²ê¤òÅ¦¤ß¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦18¤«¹ñ¤Ç´©¹Ô¤µ¤ì¤¿ËÜ½ñ¤Î¡Ö³Ø½¬¥á¥½¥Ã¥É¡×¤«¤é¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¡Ö»öÁ°Ê¬ÀÏ¡×¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤