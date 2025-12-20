³¤³°M¡õA¤¬Áý¤¨¡¢³¤³°Åê»ñ²ÈÈæÎ¨¤¬µÞ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ëºòº£¡£¡Ö±Ñ¸ì¤Î·è»»½ñ¤òÆÉ¤à¥¹¥­¥ë¡×¤ÎÉ¬Í×À­¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨Æñ¤·¤½¤¦¤Ê²ñ·×ÍÑ¸ì¤ò±Ñ¸ì¤ÇÆÉ¤à¤Ê¤ó¤Æ¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤ËºÇÅ¬¤Ê¤Î¤¬¿·´©¡Ø¡Ú¿·ÈÇ¡Û±Ñ¸ì¤Î·è»»½ñ¤òÆÉ¤à¥¹¥­¥ë¡Ù¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤Î·è»»½ñ¤Ï¡ÖÃæ³Ø±Ñ¸ì¥ì¥Ù¥ë¤Î±ÑÃ±¸ì¡×¤Ë¤è¤ë´ªÄê²ÊÌÜ¤È¡¢¥°¥í¥¹¡¢¥Í¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¥«¥¿¥«¥Ê±Ñ¸ì¡×¤Î2¤Ä