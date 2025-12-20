¡Ö¥¹¥­¡¼¥ó¥º¡¢¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë°Ê¾å¤ÏË¾¤á¤Ê¤¤¡×¤È¥¯¥é¥Ã¥Ä»á¤ÏÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿(C)Getty Images¸½ÃÏ»þ´Ö12·î18Æü¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡ËÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ï¡¢¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¡Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ë¤Î»²Àï¤òÈ¯É½¡£º£µ¨¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥­¡¼¥ó¥º¡Ê¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ë¤Î½Ð¾ì¤â¤¹¤Ç¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²áµîºÇ¶¯¤ÎÉÛ¿Ø¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤Þ¤ë¤Ç½Ö´Ö°ÜÆ°