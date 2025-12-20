¥Û¥Æ¥ëºåµÞ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡õ¥«¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥óŽ¢¥Ê¥¤¥È¡õ¥Ç¥¤Ž£¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î1Æü(·î)～2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)¤Þ¤ÇÅß¤Î¥°¥ë¥á¥Õ¥§¥¢Ž¢Winter Buffet-¥Û¥Æ¥ë¤¬Â£¤ë¡¢²¤½£Èþ¿©¤Î¿ô¡¹-Ž£¤¬³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ž¢3¥Û¥Æ¥ë¹çÆ±¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êーŽ£¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥Æ¥ëºåµÞ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë(¥Ê¥¤¥È&¥Ç¥¤)¤Î»î¿©²ñ¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ ¥·¥§¥ÕÞÕ¿È¤Î¤Ò¤È»® Åß¤Î¥°¥ë¥á