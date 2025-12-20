¥¹¥¤¥¹¤ÎÀºÏ£½ê¤ËÊÂ¤Ö¶â¤Î±ä¤ÙËÀ¡á2022Ç¯¡Ê¥í¥¤¥¿¡¼¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û19Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¾¦ÉÊ¼è°ú½ê¤Î¶âÀèÊªÁê¾ì¤ÏÈ¿È¯¤·¡¢¼è°ú¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ë2026Ç¯2·îÅÏ¤·¤¬Á°ÆüÈæ22.80¥É¥ë¹â¤Î1¥ª¥ó¥¹¡á4387.30¥É¥ë¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£Ãæ¿´¸Â·î¤Î½ªÃÍ¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤Ë¤è¤ëÍø²¼¤²¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤Î´ÑÂ¬¤«¤é¡¢¶âÍø¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¶â¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Áý¤¹¤È¤·¤ÆÇã¤¤ÃíÊ¸¤¬Í¥Àª¤À¤Ã¤¿¡£Ä¾¶á¸Â·î¤Î25Ç¯1