¶å½£Âç´Ú¹ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼½õ¶µ¤Î»³¸ýÍ´¹á¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¤È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥æ¥®¥ç¥ó¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¤¬26Æü¸á¸å7»þ¤«¤é¡¢Ê¡²¬»Ô¡¦Å·¿À¤Î½ñÅ¹¡ÖËÜ¤Î¤¢¤ë¤È¤³¤íajiro¡×¤Ç¡¢Â¿ÍÍÀ­¤ò¹Í¤¨¤ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«¤¯¡£11·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡ÖÀïÁè¤È·Ý½Ñ¤Î¡Ø¶­³¦¡Ù¤Ç¸ì¤ê¤ò¤Ò¤é¤¯¡ÝÍ­ÅÄ¡¦ÂçÂ¼¡¦Ä«Á¯¤ÈÃ¦¿¢Ì±ÃÏ²½¡×¡Ê²ÖÂ«½ñË¼¡Ë¤Î½ÐÈÇµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¡£»³¸ý¤µ¤ó¤Ïº´²ì¸©Í­ÅÄÄ®½Ð¿È¡£´Ú¹ñ¿Í¤ÎÊì¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÉã¤ò»ý¤Á¡¢Æü´Ú´Ø·¸¤äºßÆü¥³¥ê¥¢¥ó¤ÎÎò»Ë¤ò¸¦µæ