À¾ÆüËÜÀ¯·Ðº©ÏÃ²ñ¤Î12·îÎã²ñ¤¬18Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤Î¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥¿¥ËÇîÂ¿¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅìµþÂç¤ÎÄÅÅÄÆØÍý»ö¡¦Éû³ØÄ¹¡Ê¥×¥é¥ó¥¯¥È¥óÀ¸ÂÖ³Ø¡Ë¤¬¡ÖÅìµþÂç¤ÎÃÏ°èÏ¢·È³èÆ°¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¹Ö±é¤·¤¿¡£Í×»Ý¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£ÅìµþÂç¤ÎÃÏ°èÏ¢·È¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤È¤Î¶¨Äê¤ä´ë¶È¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤¿ÂÎ¸³³èÆ°¥×¥í¥°¥é¥à¡¢¹â¹»À¸¸þ¤±¤Î¡Ö¶âÍËÆÃÊÌ¹ÖºÂ¡×¤¬¤¢¤ë¡£ÌÜ¶Ì¤Ï¡¢ÆÃÄê¤ÎÃÏ°è¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ³ØÀ¸¤¬¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ó¤Ç1Ç¯´Ö¤Ç²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖÀ¯ºö¶¨Æ¯¥×¥í¥°¥é¥à