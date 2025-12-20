¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¿ù»³°ì¼ùÅê¼ê¡Ê28¡Ë¤¬19Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢4ÀéËü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð8ÀéËü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¡£¸ò¾Ä¤ÎÀÊ¾å¤Ç¤Ï¡¢¾­ÍèÅª¤Ê³¤³°Ä©Àï¤Î´õË¾¤ò²þ¤á¤ÆµåÃÄ¤ØÅÁ¤¨¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¸Â¤ê¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð³¤³°¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î65»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤«¤é¤Ï¼é¸î¿À¤ËÄêÃå¡£31¥»¡¼¥Ö¤Ç¼«¿È½é¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ëºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¤â³ÍÆÀ¤¹