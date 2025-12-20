¡ÖÍ­ÎÏÇÏ¼¡ÁöÊó¡×¡Ê£±£¹Æü¡ËÍ­ÎÏÇÏ¤Î¼¡ÁöÊó¤Ï¡Ö¤¦¤Þ²°¥®¥¬À¹¤ê¡×¤Ë¤ªÇ¤¤»¡ªÅìÀ¾¥È¥ì¥»¥ó¤ÇÏ¢Æü¼èºà¤òÂ³¤±¤ë¼èºàÈÉ¤¬ºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡þ¡þ¢¡Í­ÇÏµ­Ç°¡Ê£²£¸Æü¡¦Ãæ»³¡¢¼Ç£²£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ë½ÐÁö¤¹¤ë¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¸¥Ñ¥ó¥°¡Ê²´£´ºÐ¡¢·ªÅì¡¦Á°Àî¡Ë¤Ï¡¢»­Åç½Ù¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¡ÊºòÇ¯¤Î¡Ë¤ß¤ä¤³£Ó¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼ê¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Íè½µ¤ÎÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°Àî»Õ¡£¥¸¥ã