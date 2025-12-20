¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛAPÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ»ÊË¡¾Ê¤Ï19Æü¡¢¾¯½÷¤é¤ÎÀ­Åª¿Í¿ÈÇäÇãºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¼«»¦¤·¤¿ÉÙ¹ë¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁ¤Î³«¼¨¤ò»Ï¤á¤¿¡£